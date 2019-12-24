Нацрегулятор утвердил тарифы для ГТС с учетом протокола по транзиту газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во вторник утвердила тарифы "Оператора газотранспортной системы Украины" на услуги по транспортировке газа для точек входа/выхода на 2020-2024 гг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на НКРЭКУ.



В комиссии отмечают, что при расчете тарифов они учли письмо ОГТСУ от 23 декабря, который подал регулятору уточняющие документы на основании подписанного в Минске 20 декабря трехстороннего протокола Украина-РФ-ЕК.



В частности, тариф на транспортировку для точек входа увеличится на 11% – с действующих 91,87 грн до 101,93 грн за 1 тыс. куб. м (здесь и далее - без НДС), тогда как для точек выхода – снизится на 21%, с 157,19 грн до 124,16 грн за 1 тыс. куб. м.



При этом в проекте постановления при сценарии нулевого транзита тариф на транспортировку для точек входа планировалось увеличить в 4,3 раза – до 393,55 грн за 1 тыс. куб. м, для точек выхода – в 1,8 раза, до 288,5 грн за 1 тыс. куб. м.

Также Нацкомиссия выдала "Оператору газотранспортной системы Украины" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

Напомним:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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