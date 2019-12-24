ГНС запустила э-сервис управления переплатами налогов
Государственная налоговая служба запустила новый электронный сервис, с помощью которого налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в форме электронного документа.
Об этом сообщает пресс-служба Налоговой.
"Отныне налогоплательщики могут управлять собственными переплатами не выходя из офиса или дома. Все, что нужно - компьютер, доступ в интернет и квалифицированная электронная подпись", - говорится в сообщении.
В Налоговой также проинструктировали, как пользоваться новым сервисом.
"Заявление может быть подано через "Электронный кабинет" и ИТС "Единое окно представления электронной отчетности".
После ее принятия органом ГНС, заявление, поданное в форме электронного документа, мгновенно попадает в соответствующий электронного журнала.
Это существенно сокращает время на ее обработку, создает условия для быстрого реагирования, и, в конечном итоге, позволяет значительно уменьшить общий срок возврата средств", - подчеркивается в сообщении.
По мнению главы ГНС Сергея Верланов, ежегодно более 130 тысяч налогоплательщиков подают заявления на возврат средств из бюджета, новый сервис минимизирует время и средства пользователей.
"Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч плательщиков.
Именно столько плательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета.
С помощью нового сервиса начиная с 1 ноября плательщикам уже возвращено из бюджета более 700 млн. гривень.
Продолжаем создавать налоговую в смартфоне", - резюмировал он.
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Экономическая правда
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