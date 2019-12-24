Экс-руководству "Дельта Банка" объявили подозрение в хищении 4,4 миллиардов
Правоохранители объявили подозрения трем лицам из бывшего руководства правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что 23 декабря подозрения объявили бывшему главе совета директоров банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса банка и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.
"Правоохранители установили, что должностные лица "Дельта Банка" незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.
В то же время должностные лица АО "Дельта Банк", для прикрытия такой незаконной деятельности, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что такие действия стали основанием для признания "Дельта Банка" неплатежеспособным и введения временной администрации.
Сейчас проверяется возможная причастность других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" в такой противоправной деятельности.
Напомним:
Суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" Лагуна на 690 миллионов.
"Дельта Банк" ликвидировали в 2015 году. К тому времени он был четвертый по величине совокупных активов банком Украины.
Экономическая правда
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