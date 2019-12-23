В Нидерландах закрыли одну из последних угольных электростанций

В Амстердаме закрылась одна из последних в Нидерландах электростанций, работающих на угле.

Об этом сообщает NOS.

В субботу уголь загрузили в огромную печь электростанции Хемвег в последний раз, а в понедельник в первой половине дня станцию ​​официально остановили. Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем.

Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.

В течение определенного периода было понятно, что закрытие станции - не за горами, однако были планы держать станцию ​​в рабочем состоянии до конца 2024 года. Этой весной министр по экономическим вопросам и климатической политики Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.

Владелец станции шведская компания Vattenfall получит 52,5 миллиона евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделил средства, чтобы помочь работникам найти другую работу.

В будущем компания Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.

Европейская правда