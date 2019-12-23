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Сотни полицейских продолжают "охотиться" на игорные заведения

Понедельник, 23 декабря 2019, 15:15
 

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса".

Детали: Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

Напомним:

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.

Читайте также: Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского

"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Украинская правда

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