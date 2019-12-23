Сооснователь Uber Каланик за последние полтора месяца продал 90% своей доли

Сооснователь и бывший главный исполнительный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на 2,5 миллиарда долларов, что составляет свыше 90% его доли.

Если Каланик продолжит продавать бумаги Uber такими же темпами, то в ближайшие дни он полностью избавится от акций компании, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Каланик начал продавать акции Uber в начале ноября, когда было снято шестимесячное ограничение на продажу бумаг ранними инвесторами и сотрудниками компании после IPO. С этого времени он продолжал продавать акции ежедневно вплоть до 18 декабря.

Точно неизвестно, почему Каланик избавляется от акций основанной им компании, однако, по данным источников WSJ, у него давно накапливалось недовольство нынешним руководством компании, а также действиями акционеров, вынудивших его уйти с поста CEO в 2017 году.

Акции Uber подешевели более чем на 30% с момента IPO. По итогам торгов в пятницу стоимость акции компании выросла на 1,5% до $30,45.

Падение стоимости акций компании отражает неуверенность инвесторов в способности Uber приносить прибыль, пишет газета. В третьем квартале 2019 года чистый убыток компании увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $1,16 млрд. О

Однако глава компании Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию на прибыльный уровень к концу 2021 года - раньше, чем прогнозировали многие аналитики.

Каланик ушел с поста CEO Uber в 2017 году под давлением со стороны акционеров после серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

Бывший CEO Uber развивает стартап CloudKitchens, который занимается строительством кухонь и сдачей их в аренду ресторанам, которые работают только на доставку.

По данным осведомленных источников WSJ, в начале 2019 года компания привлекла $400 млн финансирования со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.

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