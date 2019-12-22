Витренко о газовом соглашении с РФ: сложный для всех сторон компромисс
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "сложным для всех сторон компромиссом" газовый контракт с российским "Газпромом".
Источник: сообщение Витренко в Facebook в субботу
Дословно: "О чем договорились. 3 миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года, таким образом в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Здесь полная победа. Транзит будет продолжен. Определены транзитные мощности на 5 лет, за которые "Газпром" гарантированно должен заплатить".
Детали: По словам Витренко, объемы транзита могут быть увеличены.
Дословно: "Просто нужно будет дополнительно их бронировать - и платить по значительно более высокому тарифу - за год/квартал/месяц /сутки вперед. Продолжительность контракта тоже может быть продолжена".
"Победа или предательство? "Газпром" хотел 1 год, мы - 10, сошлись посередине. Гарантированные мощности - тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром" и хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс".
Детали: Также Витренко уточнил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" договор на организацию транзита газа на 5 лет с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у отдельного оператора газотранспортной системы.
Дословно: "За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" затем - оператору. В соглашении будет заранее определен тариф, оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем. При этом оно должно полностью соответствовать европейским нормам".
"Соглашение между "Нафтогазом" и оператором - стандартный (для всех пользователей газотранспортной системы) договор на транспортировку, который в соответствии с украинским законодательством определяется регулятором. Тарифы по этому стандартному договору тоже определяются регулятором".
"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день. "Нафтогаз" более приспособленным к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которого является украинское правительство", - подытожил Витренко.
Напомним,
20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
Кабмин обнародовал протокол встречи и компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром").
Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
Украинская правда
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