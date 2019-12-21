В ЕС снова оштрафовали Google, на этот раз на 150 миллионов евро

Франция оштрафовала интернет-гигант Google на сумму 150 миллионов евро за использование своей доминирующей позиции на рынке рекламы в поисковых системах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Французские антимонопольные органы заявили, что правила рекламной платформы Google Ads не прозрачны и трудны для понимания.

Американской компании также было приказано уточнить правила для объявлений Google и процедуру блокировки аккаунтов рекламодателей.

Расследование политики Google было инициировано жалобой французской компании Gibmedia, которая управляет различными веб-сайтами. Google заблокировал Gibmedia на своей рекламной платформе в 2015 году.

В Google уже заявили, что опротестуют решение французского антимонопольного органа. Также пояснили, что деятельность компании Gibmedia была приостановлена, потому что интернет-пользователи "ожидают защиты от эксплуататорской и оскорбительной рекламы".

"Gibmedia рекламировала сайты, которые обманывали людей, платящих за услуги на неясных условиях выставления счетов. Мы не хотим такого рода рекламы в наших системах, поэтому мы приостановили работу Gibmedia и отказались от рекламных доходов, чтобы защитить потребителей от вреда", - сказал он.

Как известно, антимонопольные органы ЕС также провели расследование против Google за рекламу в поисковых системах, оштрафовав компанию в марте на 1,49 миллиона евро за незаконное воспрепятствование услугам других компаний своим собственным продуктом Adsense for Search.

Европейская правда