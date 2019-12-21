Оржель: "Нафтогаз" отзовет иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.
Об этом он заявил на брифинге.
"Важный момент: мы регулирует вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако уже у нас есть визия относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 млрд четко определено, а решение о других арбитражах будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - рассказал Оржель.
"Все решения являются пакетными, то есть мы одновременно выполняем все элементы, о которых мы договорились. На самом деле, это политический документ, предусматривающий шаги от компаний. Компании подпишут договоры на интерконнект - это обязательно. 12,2 млрд - это потенциальный выигрыш в арбитражах, 12,2 - это не то, что мы имеем как 3. 3 - это непосредственно мы можем взять уже до Нового года, потому что это зафиксировано. 12,2 и другие решения будут пересматриваться и урегулироваться", - добавил он.
"Если говорить, какие следующие шаги - это надо на уровне компаний подписать все необходимые договоры и условия, и это предусмотрено пакетом. Вы также увидите протокол подписанный, вы увидите каждую позицию, какая из сторон на себя берет. Это будет открытая информация, вы это все увидите", - ответил министр на вопрос журналистов.
Напомним:
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Экономическая правда
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