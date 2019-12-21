Оржель: "Нафтогаз" отзовет иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Об этом он заявил на брифинге.

"Важный момент: мы регулирует вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако уже у нас есть визия относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 млрд четко определено, а решение о других арбитражах будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - рассказал Оржель.

"Все решения являются пакетными, то есть мы одновременно выполняем все элементы, о которых мы договорились. На самом деле, это политический документ, предусматривающий шаги от компаний. Компании подпишут договоры на интерконнект - это обязательно. 12,2 млрд - это потенциальный выигрыш в арбитражах, 12,2 - это не то, что мы имеем как 3. 3 - это непосредственно мы можем взять уже до Нового года, потому что это зафиксировано. 12,2 и другие решения будут пересматриваться и урегулироваться", - добавил он.

"Если говорить, какие следующие шаги - это надо на уровне компаний подписать все необходимые договоры и условия, и это предусмотрено пакетом. Вы также увидите протокол подписанный, вы увидите каждую позицию, какая из сторон на себя берет. Это будет открытая информация, вы это все увидите", - ответил министр на вопрос журналистов.

Напомним:



21 декабря гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, заявил, что после трехсторонних переговоров Украины ЕС и РФ в Минске начались двусторонние переговоры между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" в Вене.

В Офисе президента заявили, что переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Экономическая правда