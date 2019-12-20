Новости 20 декабря: игровые автоматы, гривня, Приватбанк
Об игоровых автоматах. Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.
Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за провалом закона о легализации игорного бизнеса и анонсировал закрытие всех нелегальных игровых залов.
О гривне. С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.
О Приватбанке. Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании денег в особо крупных размерах в Израиле.
О транзите газа. Готовность Российской Федерации подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам во многом связана с предстоящими санкциями США по газопроводу "Северный поток-2", заявил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.
По данным Reuters, Россия предложила выплатить Украине все 3 миллиарда долларов "газового" долга в пользу решения Стокгольмского арбитража.
Об Укрзализнице. В Министерстве инфраструктуры ожидают, что наблюдательный совет "Укрзализныци" освободит от должности председателя правления компании Евгения Кравцова до конца года.
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