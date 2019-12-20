Зеленский поговорил с Дудой о российском газе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, во время которого обсудил газовое соглашение с РФ и ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в "нормандском формате".

Об этом в пятницу вечером сообщили в пресс-службе главы государства, пишет "Европейская правда".

Лидеры Украины и Польши уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе, отметили в пресс-службе.

"Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа", - говорится в сообщении.

"Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановление суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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Во время беседы стороны отметили положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на этот год, а также затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины.