Криклий надеется, что главу УЗ уволят еще в этом году

Министерстве инфраструктуры ожидают, что наблюдательный совет "Укрзализныци" освободит от должности председателя правления компании Евгения Кравцова до конца года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Украинскому радио".

"Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить конкурс на нового руководителя. Я очень на это рассчитываю. Независимо от изменения политиков, предприятие и Наблюдательный совет остаются независимыми, поэтому мы не можем на это влиять", - заявил Криклий.

По его словам, недавно состоялась встреча наблюдательного совета с менеджментом УЗ, после которой осталось "много вопросов к действующему правления". Криклий добавил, что в наблюдательном совете планируют поднимать вопрос о замене руководителя Укрзализныци.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и раньее ожидал, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова в ближайшем времени.

Также 6 декабря, Криклий рассказал про будущий уход Евгения Кравцова с поста главы Укрзализныци.

Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает кадровых решений от наблюдательного совета Укрзализныци до конца 2019 года.