В "Киевметрострое" заявляют о рейдерском захвате

Руководство ПАО "Киевметрострой" заявляет о рейдерском захвате, работники протестуют против изменения состава наблюдательного совета и правления компании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Киевметрострой" в конце 2019 года выиграл тендер на строительство метро в сторону жилмассива Виноградарь. Сумма тендера – 6 млрд грн. В конце года был получен аванс - 2,6 млрд грн.

За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем Василием Петровичем, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%.

Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобилева и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", – сообщил глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в ходе пресс-конференции в пятницу.

При этом он заявил о попытке рейдерского захвата предприятия неизвестными лицами.

"Организована провокация со стороны титушек, которые сейчас находятся на предприятии и, по сути, завладели им. Там забаррикадированы заборы, вывезены компьютеры и техника", – рассказал Токарев.

В свою очередь руководящий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев сообщил о распространении "ряда мифов" о захвате предприятия и предположил, что "проблема инспирирована бывшим руководителем".

"Мы считаем, вся эта проблема инспирирована бывшим руководителем, который в попытке удержать свое место распространяет информацию о якобы конфликтах между акционерами компании. Да, есть миноритарные акционеры, которые его поддерживают, однако депозитарное учреждение подтвердило законность собрания акционеров и голосования", – сказал он, подчеркнув, что акционеры компании не изменились.

Кроме того, сказал Ильяшев, упоминаемое в СМИ решение суда, запрещающее смену руководства компании, отсутствует в свободном доступе. "Как правило, такие "тайные решения" либо не существуют вообще, кроме номера дела, либо касаются других вопросов", – добавил он.

По словам Токарева, на собрании акционеров присутствовали, однако не были зарегистрированы миноритарные акционеры - Vantaris Ltd. и T&A Industries Ltd., владеющие соответственно 22,7% и 8,3% акций "Киевметростроя".

"Я с Владимиром Ивановичем (Петренко, экс-гендиректор и акционер "Киевметростроя" – ред) многие годы владеем 46% акций: 23% - у меня, 23% – у него. Далее, 46% находились все время у г-на Кияшко - российского бизнесмена. Не знаю, какими путями он их приобрел.

Затем он продал 15%, которые попали к достаточно правильному и логичному акционеру, который хотел, чтобы "Киевметрострой" работал и зарабатывал.

И эти 15% и наши 46% провели собрание. Всех на собрание пускали, почему не зарегистрировался остальной 31%? Они были, я их видел, они просто сидели и все. Я не могу никого заставить", – добавил он.

Как сообщил заместитель гендиректора предприятия Кобилева Юрий Золотарец, строительные работы по прокладке метро ведутся в полном объеме в соответствии с планом и приостанавливаться не будут.

При этом он также заявил о рейдерском захвате предприятия.

"Группа людей с поддельными документами провели нелегитимные собрания акционеров, приняли незаконные решения и пытается придать своим действия какую-то легитимность.

Как мы можем догадываться, на самом деле этим стоит г-н Микитась", – рассказал Золотарец, добавив, что официальными документами о причастности экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася он не располагает, а ссылается на информацию из "Телеграм-канала "Джокер".

"На основании этой переписки мы пока строим свои версии. Доказать это с помощью документов, пока у меня нет возможности, но очень многое свидетельствует о том, что это действительно так", – сказал он.

В то же время Токарев отрицает причастность Микитася к ситуации в "Киевметрострое".

"В 2018 году была попытка продать Микитасю пакет акций. Владимир Иванович Петренко уходил на пенсию и действительно такую продажу организовал, на что я подал в суд как акционер.

В итоге Петренко осознал свою ошибку, акции его вернулись на место и он стал акционером", – сказал он, отвечая на вопрос о возможных связях Петренко с Микитасем.