Пилотный проект Аграрного реестра стартует в 6 областях

В шести областях состоялись презентации пилотного проекта Аграрного реестра, который будет собирать данные по земельным участкам и имуществу, а также позволит способствовать получению кредитов от банка, как дополнительный фактор прозрачности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Тренинги специалистов состоялись в Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях.

В январе 2020 специалисты, которые прошли тренинг, посетят ОТГ своего региона.

После пилотной фазы, анализа работы и устранения всех недостатков, проект будет распространен на всю Украину.

Сервис будет работать по принципу "единого окна".

После регистрации Реестр будет предоставлять пользователю информацию о нем Государственного земельного кадастра, реестра юридических и физических лиц, Реестра прав, Реестра животных, в частности: земельные участки в собственности и пользовании, зарегистрированные животные и тому подобное.

Планируется, что Реестр будет дополнен функционалом заказа государственных услуг, которые необходимы для ведения сельскохозяйственного хозяйства.

"В своем личном кабинете агропроизводитель будет видеть сколько у него есть земли, не исчез ли земельный участок, не появился ли у его участков новый владелец и т.д.", - прокомментировала заместитель министр экономики Инна Метелева.

По её словам, будут созданы условия, чтобы агропроизводителю было удобно получать государственную поддержку, пользуясь этим сервисом, и не приходилось выезжать в районный или областной центр.

"Мы планируем создать дополнительные функции и сервисы услуг в личном кабинете пользователя, чтобы можно было сделать заявку на получение разрешительных документов, любыех справок и реестров о себе, сообщать Госгеокадастр или другие реестры об ошибках.

В перспективе есть намерение предусмотреть функцию поиска активностей по отношению к любым участков, юридического лица зарегистрированного пользователя и т.д ", - заявил заместитель министра экономики, Тарас Высоцкий.

Как отмечают в Минэкономики, информация, содержащаяся в реестре, повысит шансы агропроизводителя на получение кредита.

Коммерческие банки будут видеть элементарную декларативную финансовую отчетность, историю заемщика, программам государственной поддержки он пользуется и т.д.

Также в Министерстве экономики уверяют, что с помощью реестра государство лучше понимать, как поддержка влияет на отрасль, отдельный регион, определенную категорию производителей.

Это позволит диверсифицировать ресурсы и сосредоточиться их на тех проблемных вопросах, где поддержка будет иметь наибольший эффект.

Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Недавно, президент Владимир Зеленский заявил, что предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

18 декабря лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года.

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