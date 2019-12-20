Укрепление гривны снижает желание украинцев выехать на заработки – Bloomberg

Значительное укрепление гривни может помочь убедить украинцев не выезжать на заработки за границу - рост денежных переводов мигрантов замедлился в 2019 году.

Об этом пишет Bloomberg.

"Аннексия Крыма Россией в 2014 году и поддерживаемая Кремлем война на Донбассе побудили миллионы украинцев искать более высоких зарплат за рубежом. Безвиз с ЕС ускорил отток рабочей силы.

Но есть признаки того, что миграция замедляется. После того, как украинцы отправляли наличные домой из таких стран, как Польша и Чехия, рост денежных переводов в 2019 году замедлился. При отсутствии достоверных данных о численности населения, это замедление может быть лучшим показателем того, что происходит", - говорится в статье.

"Укрепление курса гривни, которая наблюдается в этом году, а также быстрый рост номинальной заработной платы украинцев за последние несколько лет являются сильным двигателем для замедления миграции рабочей силы", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Наши граждане заметно меньше заинтересованы в поиске работы за рубежом", - добавил он.

По данным Нацбанка, в 2016 году польские зарплаты были в 4 раза больше, чем в Украине, но сейчас они только в 2,5 раза больше. В НБУ также отметили, что в Интернете было меньше запросов на поиск работы за рубежом.

"Для 31-летнего Богдана Мыця укрепление гривны стало бонусом - он бросил работу строителя в Польше и вернулся на родину. Он вернулся в Украину в апреле для похожей работы, а укрепление гривни означает, что он может покупать дорогие импортные товары и доллары США", - пишет Bloomberg.

"Из-за укрепления гривны моя зарплата в Украине растет", - заявил изданию Богдан Мыць.

Напомним:

По данным НБУ, заробитчане перечисляют в Украину более 1,1 миллиарда долларов ежемесячно.

Экономическая правда