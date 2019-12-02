Венгрия и "Газпром" обсудили новые поставки газа

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто 2 декабря принял в своем кабинете председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении венгерского ведомства.

После встречи Сийярто заявил: "Газпром" играет ведущую роль в поставках природного газа в Венгрию, и в результате проектов развития инфраструктуры, которые ожидаются в регионе, это, без сомнения, будет продолжаться и в будущем".

"В интересах долгосрочных, безопасных поставок природного газа в Венгрию, в наших основных интересах – поддерживать долгосрочное и надежное сотрудничество с "Газпромом", и соответственно, мы вместе с директором "Газпрома" готовы начать переговоры по новому долгосрочному соглашению о поставках газа", - добавил он.

"Кроме того, есть чрезвычайно положительные перспективы для сотрудничества Венгрии и "Газпрома", которые будут касаться использования природного газа для транспортных целей", - заявил он. "В интересах реализации целей, связанных с климатом, важно снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в общественном транспорте, а природный газ может сыграть важную роль в этом", - пояснил он.

"Соответственно, сотрудничество "Газпрома" с венгерским правительством может означать важный шаг вперед", - сказал министр.

Как известно, "Турецкий поток", который строят из России в Турцию, с ежегодной мощностью от 5 до 6 млрд кубометров, будет доставлять газ на южную границу Венгрии по новому маршруту через Болгарию и Сербию.

Европейская правда