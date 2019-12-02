"Новая почта" будет собирать вторсырье во всех отделениях городов-миллиоников

"Новая Почта" решила масштабировать проект по сбору вторичного сырья в отделениях Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Полтавы.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"На первом этапе сбор вторсырья будет запущен во всех почтовых и грузовых отделениях Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Полтавы.

В 2020 году компания изучит опыт масштабирования на миллионники и рассмотрит возможность дальнейшего расширения на все остальные отделения компании", - отмечается в сообщении.

При масштабировании проекта компания решила оставить два бокса: один для макулатуры и гофрокартона, и один для всего полиэтилена, без разделения на цветной и прозрачный.

"Глубже сортировки полиэтилена будут осуществлять подрядчики, которые забирают у нас вторичное сырье. Это сделано для упрощения процесса сортировки, которое осуществляют наши клиенты", - отмечают в компании.

"Новая Почта" в апреле-июле этого года провела пилотный проект по сбору упаковки в десяти отделениях Киева.

Клиенты могли оставить коробки и другие упаковочные материалы в специальных боксах для сбора вторсырья.

"Мы увеличили объемы собранной макулатуры и полиэтилена на 153%. За три с половиной месяца в рамках пилотного проекта было собрано 4561 кг вторичного сырья на десяти отделениях.

Почти 80% всей собранной вторсырья - это бумага, гофрокартон и бумажный уплотнитель, а 20% - стретч, пузырчатая пленка и пакеты", - приводят в сообщении слова директора "Новой Почты" Александра Бульбы.

В отделениях, где пилот не проводили, вторсырье, по-прежнему собирают сотрудники и передают на дальнейшую переработку.

Как отмечают в компании, в "Новой Почте" налажен полный цикл сбора вторсырья - сбор происходит на терминалах и отделениях, дальше вторсырье передают на переработку.

Компания сотрудничает с более 20 украинскими подрядчиками. За десять месяцев 2019 "Новая Почта" собрала почти 1300 тонн вторсырья, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, "Новая почта" поэтапно переводит свои отделения на работу с бумагой вторичной переработки вместо пенопласта для заполнения полостей в упаковке.