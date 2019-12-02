ЭП провела первый форум по качественному регулированию бизнеса

Экономическая правда собрала основных стейкхолдеров со стороны власти, экспертов и бизнеса на форуме по качественному регулированию.

На форуме обсудили влияние прогнозируемого и понятного регулирования на экономику страны, а именно:

- вопрос эффективности дерегуляции

- темпы регуляторных изменений, новации в администрировании налогов;

- подходы к проведению проверок предпринимателей и др.

В форуме приняли участие более 100 представителей бизнеса, а также руководитель государственной налоговой службы Сергей Верланов, глава комитета по питать по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его первый заместитель Ярослав Железняк, экс-министр финансов Словакии, руководитель Стратегической группы советников поддержки реформ в Украине (SAGSUR) Иван Миклош, первый заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

"Украина готовится на 20 пунктов улучшить свои позиции в Doing Business", - заявил Кухта во время форума.

"Направления, по которым необходимо удвоить, а то и утроить усилия для попадания Украины в топ-30 стран в Doing Business: это присоединение к электросетям, легкость регистрации бизнеса, регистрация собственности, защита миноритарных инвесторов", - отметил он.

Кроме того, по его словам, достичь такого прогресса в Doing Business Украина удастся благодаря принятым в последние месяцы законам.

Однако, принятыми законопроектами власть не планирует ограничиваться.

По словам Сергея Верланов, первое полугодие следующего года станет периодом подготовки очередной налоговой реформы.

"Основные ее параметры должны быть понятны до 1 июля следующего года.

В рамках налоговой реформы более основательно будут обработаны и вопросы электронных сервисов, и Электронного кабинета.

Бизнес должен забыть дорогу в налоговую ", - заверил Верланов.

Форум по качественного регулирования было организовано при поддержке JTI-Украина.