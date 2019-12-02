США до 25 декабря примут санкции против "Северного потока-2" – СМИ

Конгресс США включит санкции против компаний, которые участвуют в построении "Северного потока-2", в оборонный бюджет на следующий год. Его утвердят до 25 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Поскольку Россия сама не может строить такие трубопроводы, санкции затронут преимущественно международные специализированные компании, которые затем будут не допущены к любому бизнеса США.

Прежде всего это швейцарская компания Allseas, которая прокладывает подводные трубы и глубоководные кабели по всему миру. Но также немецкие компании, которые работают с "Газпромом", такие как "Uniper", которая финансово участвует в проектах.

"Путь к таким санкциям за закона о военном бюджете необычно, но имеет вескую причину: строительство трубопровода между Россией и Германией должно быть завершено примерно через три месяца. Поскольку санкции должны быть направлены против компаний, участвующих в строительстве, не останется достаточно времени для принятых большого, долгосрочного закона о санкциях, такого, как стремятся оппозиционные демократы", - говорится в материале.

Отмечается, что санкции должны дать ЕС три года для создания собственного механизма по противодействию зависимости от "Газпрома" и России.

На днях сенатор-республиканец Тед Круз выразил убеждение, что американские санкции могут более года задержать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" или даже вообще остановить его строительство.

Европейская правда