Нацбанк добился погашения задолженности Дельта Банка в 925 миллионов

Национальный банк 21 ноября добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка в размере 924,22 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Погашение состоялось благодаря взысканию залогового имущества - облигаций Государственного ипотечного учреждения.

Судебный спор по иску Национального банка об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги рассматривался с апреля 2017 года, в целом проошло более 20 заседаний по этому вопросу.

11 ноября 2019 Северным апелляционным хозяйственным судом принято решение, во исполнение которого и состоялось погашение в полном объеме задолженности по одному из кредитов рефинансирования, предоставленный Дельта Банка 12 сентября 2014.

Вследствии погашения также будут подлежать расформированию резервы Национального банка под ожидаемые кредитные убытки на сумму 922,24 грн, в размере задолженности по основному долгу и начисленным процентам.

Начальник Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш отметил, что НБУ стал полноправным владельцем облигаций и приобрел право как на получения средств от погашения ценных бумаг, который состоится 18 ноября 2020 года, так и купонного дохода по ним.

"В целом мы рассчитываем на получение от Государственного ипотечного учреждения средств в размере 1 072 760 грн", - отметил он.

В НБУ отмечают, что после осуществления погашения общий размер задолженности Дельта Банка перед Национальным банком по кредитам рефинансирования уменьшился с 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.



Экономическая правда