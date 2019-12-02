Эрдоган рассказал, когда запустят "Турецкий поток"

Церемония запуска российского газопровода в обход ГТС Украины - "Турецкий поток" - запланирована на 8 января 2020 года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время запуска трубопровода TANAP, которым в Южную Европу планируют поставлять газ из Азербайджана, передает газета Daily Sabah.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Речь идет о второй ветке "Турецкого потока", которой российский газ пойдет в Южную Европу. Мощность трубопровода - 15,75 млрд кубометров в год.

Такую же мощность имеет первая ветка трубопровода "Турецкий поток", которой газ должны поставлять в Турцию.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Турции Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска "Турецкого потока".

Экономическая правда