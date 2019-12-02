В Китае будут сканировать лица пользователей смартфонов

С 1 декабря жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов требуется просканировать свои лица.

Источник: Би-Би-Си

Детали: О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией – теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

Сотни пользователей китайских соцсетей выразили озабоченность тем, что власти собирают все больше данных о них. Многие жалуются на утечки персональных данных. Гражданам звонят незнакомые люди, откуда-то узнавшие их фамилии и адреса.

Предыстория: Власти КНР много лет борются с анонимным использованием интернета. Например, в 2017 году был принят закон, согласно которому интернет-платформы обязали проверять личность пользователей перед размещением их контента.

Количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны.

Правительство широко использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением.

В 2017 году в Китае насчитывалось 170 миллионов видеокамер, а в 2020-м, как ожидается, эта цифра возрастет до 400 миллионов.

Тогда же должно завершиться создание всеохватывающей базы данных, содержащей налоговую и прочую информацию о каждом жителе страны.

Власти и СМИ превозносят технологию распознавания лиц как эффективное средство борьбы с преступностью. В прошлом году в местной прессе широко освещался случай, когда благодаря ей полиция смогла задержать подозреваемого злоумышленника на концерте среди толпы в 60 тысяч человек.

Сканирование лиц все шире входит в быт, в частности, для платежей в магазинах.

В прошлом году один университетский преподаватель оспорил в суде решение администрации природного парка сделать сканирование лиц обязательным для посетителей.

В сентябре правительство признало необходимым ограничить и упорядочить использование соответствующих технологий в учебных заведениях, когда выяснилось, что школьное начальство таким образом контролирует посещаемость занятий и поведение учеников.

Украинская правда