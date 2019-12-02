В Украине рекордно выросли продажи новых мотоциклов

За 9 месяцев 2019 года в Украине продали 27 400 новых мотоциклов - на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

"Рост рынка мотоциклов оказалось рекордным", - заявил директор аналитической компании AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

"Сочетание китайское + недорогое и руководит балом на украинском рынке новой мототехники. Тех же Geon за девять месяцев года продали почти 2 тыс штук, и в топ-10 самых продаваемых в Украине марок мотоциклов она занимает шестую позицию. Производитель позиционирует Geon как украинский бренд , но собирают эту технику в Китае.

А на первом месте в десятке самых продаваемых, по статистике AUTO-Consulting, с показателем 5,6 тыс штук оказалась полностью китайская марка - Musstang. Цены на ее технику колеблются в пределах 1-1,5 тыс долларов (24,5-36,8 тыс грн). На втором месте - украинская компания Spark, которая играет в том же ценовом сегменте и свои мотоциклы также собирает в Поднебесной.

Во всем топ-10 только один бренд не связан с Китаем - это индийская марка Bajaj, которая показала седьмой результат", - говорится в статье.

Отмечается, что продажи мототехники растут не только в Украине, но и на континенте в целом. В ЕС за первое полугодие 2019 года продажи увеличились на 10% - динамичнее всего торговали в Румынии (+ 45%), Польше (+ 27%) и Венгрии (+ 22%).

В то же время рынок так называемых стран СНГ, по данным профильного ресурса motorcyclesdata, в первом полугодии вырос на 56%.