Польский авиаперевозчик планирует запустить рейсы в Ивано-Франковск — СМИ

В 2020 польская авиакомпания LOT планирует запуск рейсов из Варшавы в Ивано-Франковск.

Источник: ЦТС со ссылкой на портал Рasazer

Детали: Точные сроки запуска рейсов не озвучиваются, однако известно, что польский перевозчик запросил слоты на их выполнение.

В частности, LOT подал заявки на получение слотов в 15 новых (или таких, куда выполнялись рейсы ранее, но не выполняются сейчас) для перевозчика европейских и неевропейских аэропортах для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

Некоторые новые рейсы уже объявлены, информация о других может появиться в ближайшем будущем, среди которых и аэропорт в Ивано-Франковске.

В настоящее время LOT осуществляет перелеты в "Борисполь" (Киев), Львов, Харьков, Запорожье и Одессу.

В аэропорт Ивано-Франковска в настоящее время летает только авиакомпания МАУ, выполняя ежедневные рейсы. С 27 декабря сезонные рейсы сюда начнет осуществлять Windrose - из Киева (аэропорт "Борисполь") и Днепра дважды в неделю.

С 2010 года аэропорт Ивано-Франковска находится в концессии у компании "Скорзонера". По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Украинская правда