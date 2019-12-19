Экс-служащих "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении 313 миллионами
По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении двум бывшим должностным лицам ОАО "Черкассыоблэнерго" по фактам завладения средствами предприятий и злоупотреблением служебным положением, чем был нанесен убыток в более 313 миллионов гривень.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" и первый заместитель председателя правления этого общества, действуя в интересах частной компании - ЗАО "ХК" Энергомережа", в нарушение требований Закона "Об электроэнергетике" подписали договоры о переводе долга и замены должника и завладели средствами, которые должны были поступить от ОАО "Азот" в ПАО "Черкассыоблэнерго".
Как следствие, энергоснабжающей компании нанесен ущерб на общую сумму 313 млн гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Заметим, что ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении председателю правления АО "ХК" Энергомережа".
Читайте больше: Электрический стул. Как окружение президента готовится к теневой приватизации энергетики
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua