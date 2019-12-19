Суд ЕС обязал авиакомпанию отвечать за вред, причиненный разлитым кофе
Суд Европейского Союза принял решение о том, что авиакомпании несут ответственность за несчастные случаи на своем самолет, даже если инциденты не связаны с их основной деятельностью.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение размещено на сайте суда.
Гражданка Австрии подала в суд на австрийскую авиакомпанию Niki Luftfahrt после того, как она обожглась во время рейса из Пальмы де Майорки в Вену, когда чашка горячего кофе ее отца перевернулась со столика. Не было понятно, что стало причиной инцидента - поломанный столик или вибрация самолета.
Авиакомпания, которая сейчас является неплатежеспособной, утверждала, что инцидент не может считаться несчастным случаем согласно международным правилам, поскольку он не связан с опасностью, обычно связанной с полетом.
Верховный суд Австрии передал это дело Суду ЕС, который не согласился с авиакомпанией, утверждая, что несчастный случай является "непредсказуемым, вредоносным и невольным событием" и международные правила ставили целью установить строгую систему ответственности, обеспечивая справедливый баланс интересов.
Суд отметил, что авиакомпания все еще может подать апелляцию и доказать, что ответственность за причиненный вред несет пассажир или третья сторона.
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