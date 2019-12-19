Новости 19 декабря: блокирование госрасходов, Газпром и янтарь

О блокировании госрасходов. Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Приостановление финансирования незащищенных статей бюджета связано с тем, что некоторые госорганы в конце года просят о "перекидовании" средств из одних программ на другие.

О долгах Газпрома. Ни одна из сторон газовых переговоров не предлагала зачесть долги "Газпрома" в обмен на "долги Януковича" на официальном уровне.

О янтаре. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2240, предусматривающий введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет на участки до 10 га.

О легализации азартных игр. Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

О конфликте НБУ и Совета НБУ. Национальный банк обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности, а председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ.

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