Нацкомиссию по вопросам тарифов будет создавать Кабмин

Народные депутаты приняли закон, которым привели деятельность тарифного регулятора в соответствие с Конституцией - НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.

Законопроект №2490-1 поддержали 265 народных депутатов.

Согласно документу, меняются правовой статус и порядок назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Изменения обусловлены решением Конституционного суда от 13 июня 2019 года, который признал ряд положений в законе о регуляторе неконституционными.

По новому закону, Нацкомиссия потеряла статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.

Право назначать членов комиссии передано от президента Кабинету министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти человек, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному - от Минэкоэнерго и Минрегиона.

В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.

Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.

Кроме того, комиссия получила дополнительные полномочия по регулированию рынка электроэнергии "на сутки вперед", внутреннесуточного рынка и обеспечения покупки электрической энергии по "зеленому" тарифу и трейдерской деятельности.

Напомним:

13 июня 2019 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг". КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

5 декабря 2019 года парламент принял в первом чтении законопроект №2490-1, который должен был привести закон о НКРЭКУ в соответствие с Конституцией.

Положения закона о НКРЭКУ, признанные неконституционными, должны утратить силу с 31 декабря 2019 года. Следовательно, для полноценной работы регулятора Рада должна до конца года привести закон в соответствие с Конституцией.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, устанавливает тарифы на товары (услуги) субъектов естественных монополий, цены (тарифы) для населения.

Следовательно, полноценная работа регулятора является критически важной для сферы ЖКХ и обеспечения прав потребителей коммунальных услуг.

Роман Скляров, ЭП