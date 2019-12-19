Deutsche Bahn продаст локомотивов и вагонов на 1 миллиард евро
Немецкий государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn продаст 150 своих локомотивов и 5 тысяч грузовых железнодорожных вагонов в рамках соглашения о продаже с последующей арендой, чтобы избежать единовременных списаний и убытков.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют документы компании, с которыми ознакомилось агентство Reuters в четверг.
Ожидается, что выручка от продажи составит 1 млрд евро, свидетельствуют документы.
Согласно плану, грузовое подразделение Deutsche Bahn будет арендовать все свои локомотивы и вагоны с 2029 года.
Представитель Deutsche Bahn отказался комментировать внутренние документы компании.
Напомним, в июле в Германии согласовали выделение 86 млрд евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.
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