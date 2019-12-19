Долги "Газпрома" не перекроются "долгами Януковича" в газовом соглашении — источник

Ни одна из сторон газовых переговоров не предлагала зачесть долги "Газпрома" в обмен на "долги Януковича" на официальном уровне.

Об этом ЭП сообщил источник, близкий к газовым переговорам.

"Никто никакого взаимозачета официально не предлагал, и на переговорах это не обсуждалось. Путин просто назвал эти два долга в соседних предложениях (в своей речи на ежегодной пресс-конференции - ЭП)", - сообщает источник.

"Но российские СМИ пытаются из этого сформировать публичное мнение, что такое решение будет справедливым", - отмечает собеседник.

Также ЭП получила мнение юриста, который знаком с ходом дела по "долгу Януковича".

"Процесс в Лондоне на стадии принятия решения кассации на решение по "summary judgment" и, если апелляция будет оставлена без изменений, у Украины есть шанс на рассмотрение в Лондоне последствий российской агрессии, поскольку других возможностей для этого нет", - передает источник.

По его мнению, если бы Украине был предложен обмен долгов Газпрома на "долги Януковича" и государство согласилось, то оно бы потеряло шанс судиться в Лондоне с Россией, о последствиях военной агрессии РФ.

По его словам, для Украины речь идет не только о риске быть виновными 3 млрд долл, но и о риске непризнания миром агрессии России.

Напомним:

Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции признал долги "Газпрома" перед "Нафтогазом" и, в свою очередь, обратил внимание на судебные тяжбы по поводу "долгов Януковича".

13 декабря Верховный Суд Соединенного Королевства отложил решение в судебном процессе по так называемым российским облигациям.

С учетом Стокгольмского арбитража и ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.

В конце ноября Украина и Российская Федерация обсуждали возможность выплаты "Газпромом" 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа.

Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью 3 миллиарда долларов, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка 4,5 миллиарда долларов.

29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

14 сентября 2017 года Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда долларов.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

Экономическая правда