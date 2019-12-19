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Компания SplashData назвала 100 худших паролей 2019 года

Четверг, 19 декабря 2019, 16:30

Компания SplashData опубликовала ежегодный список самых популярных и, следовательно, самых худших с точки зрения информационной безопасности паролей года - первое место шестой год подряд занимает комбинация "123456".

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что на втором месте в рейтинге - комбинация "123456789", на третьем - пароль "qwerty", который снова набрал популярность. В прошлом году эта комбинация была лишь на 9 месте.

В то же время Слова о "password" опустилось со второй на четвертую позицию.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. password
  5. 1234567
  6. 12345678
  7. 12345
  8. iloveyou
  9. 111111
  10. 123123

"Чтобы улучшить пароль, не стоит выбирать в качестве пароля простые комбинации цифр, имена, фамилии, даты рождения. Также в категорию "ненадежных паролей" входят названия видов спорта, городов, стран, фильмов и популярных элементов современной культуры", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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интернет

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