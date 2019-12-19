Все разделы
Укр / Рус

Официально: ЕС продолжил экономические санкции против РФ

Четверг, 19 декабря 2019, 15:39

Совет Европейского Союза в четверг официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Евросоюза в четверг.

"Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Это решение принято после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций. Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России", - говорится в сообщении.

Далее формальное решение должно быть опубликовано в "Официальном вестнике" ЕС, после чего оно вступит в силу.

Напомним:

Срок действия нынешних санкций, которые были продолжены 27 июня нынешнего года, заканчивается 31 января 2020 года.

Экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России по дестабилизации в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

РФ ЕС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин прокомментировал земельную реформу в Украине 19 декабря 2019, 14:06
Россия не смогла обжаловать возмещение убытков за захват активов "Укрнафты" в Крыму 18 декабря 2019, 10:55
Нафтогаз: Украина и РФ не договорились о новых газовых контрактах 10 декабря 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!