Кишечная палочка, нитраты, фальсификат: что в Киеве нашли в продуктах

В течение 2019 года проверки пищевых продуктов в Киеве обнаружили отдельные случаи реализации продукции и сырья из превышением нитратов, фальсификатами, а также - зараженных вредными микроорганизмами.

Об этом заявил начальник ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан, передает "Укринформ".

"Семь процентов пищевых продуктов не соответствуют соответствующим регламентам. В этом году мы получили более 5000 соответствующих обращений граждан по недоброкачественных продуктах питания", - заявил Рубан.

По его словам, список продуктов, в которых обнаружили фальсификаты и опасное для здоровья содержание, возглавили мясные и молочные изделия. Далее идут кондитерские изделия и алкоголь.

"С начала года в 248 учреждениях дошкольного и среднего образования было отобрано более 1,5 тыс образцов пищевых продуктов и сырья.

По результатам лабораторных исследований из отобранных образцов 115 (или 7,64%) имели несоответствие по микробиологическим и другим показателям. При этом кишечную палочку было найдено в 74 пробах, стафилококк золотистый - в 20, листерию - в 3, стерины - в 4, превышение содержания нитратов в овощах - в 6 пробах", - говорится в сообщении.