Путин прокомментировал земельную реформу в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение земельной реформы в Украине является требованием МВФ, и что этой реформой сразу же воспользовалась оппозиция президента Владимира Зеленского для внутриполитических ударов.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Путин заявил, что США и страны Европы "вроде как, поддерживают нынешний украинский режим и руководство, но в то же время наносят какие-то серьезные удары".

Среди таких ударов Путин назвал требования ЕС по экспорту леса-кругляка из Карпат, что угрожает, по его мнению, оставить регион без леса, рекомендации МВФ отменить льготы на газ для населения и планы по созданию рынка земли.

"Теперь требуют, чтобы землю начали продавать.

Для украинцев земля имеет сакральное значение. Я могу это понять - золотые земли. Оппозиция, конечно, сразу же воспользовалась этим, начинает наносить внутриполитические удары по Зеленскому", - подчеркнул президент РФ.

Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Недавно, президент Владимир Зеленский заявил, что предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

18 декабря лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года.

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