Все разделы
Укр / Рус

В "Нафтогазе" заявили о готовности продать "Кировоградгаз"

Четверг, 19 декабря 2019, 12:57

НАК "Нафтогаз Украины готов продать свою 51% долю в АО "Кировоградгаз", если позволит правительство и найдется покупатель.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на отчете компании по реализации плана анбандлинга, передает "Интерфакс-Украина".

"С удовольствием бы его продали. Ждем покупателей. Если нам позволит правительство и найдется покупатель, мы бы его продали", - подчеркнул он.

Отмечается, что вокруг "Кировоградгаза" длительное время идет корпоративный конфликт - "Нафтогаз" смог сменить менеджмент компании, получив контроль над ее управлением, только в июне 2017 года, до этого собрание акционеров срывались.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акций "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания" Финлекс-Инвест "(Киев) - 32,9%.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нафтогаз

powered by lun.ua
Материалы по теме
Двухсторонние переговоры Украины с РФ по газу пройдут на этой неделе 18 декабря 2019, 18:57
Коболев: Вероятность подписания транзита до 1 января непрерывно движется к нулю 18 декабря 2019, 18:37
Из-за анбандлинга "Нафтогаз" потеряет 13 миллиардов чистой прибыли, но останется прибыльным — Коболев 18 декабря 2019, 18:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!