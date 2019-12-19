В "Нафтогазе" заявили о готовности продать "Кировоградгаз"
НАК "Нафтогаз Украины готов продать свою 51% долю в АО "Кировоградгаз", если позволит правительство и найдется покупатель.
Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на отчете компании по реализации плана анбандлинга, передает "Интерфакс-Украина".
"С удовольствием бы его продали. Ждем покупателей. Если нам позволит правительство и найдется покупатель, мы бы его продали", - подчеркнул он.
Отмечается, что вокруг "Кировоградгаза" длительное время идет корпоративный конфликт - "Нафтогаз" смог сменить менеджмент компании, получив контроль над ее управлением, только в июне 2017 года, до этого собрание акционеров срывались.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акций "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания" Финлекс-Инвест "(Киев) - 32,9%.
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