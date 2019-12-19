ЕБРР предоставит украинской компании 10 миллионов евро кредита на строительство завода в ЕС
Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление украинскому производителю кормов для домашних животных "Кормотех" (Львовская область) кредита на 10 миллионов евро на строительство нового завода в Литве.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз ЕБРР.
Отмечается, что это финансирование является частью более широкой инвестиционной программы, включающей в себя строительство нового завода в Литве и расширение деятельности группы в Украине.
"Целью данной программы расширения является удовлетворение растущего внутреннего спроса, а также географическая диверсификация продаж со стратегической целью стать одной из ведущих компаний по производству кормов для домашних животных в мире.
Строительством завода в Литве "Кормотех" создаст новую базу на общем рынке ЕС и обеспечит себе лучший доступ в страны ЕС, а также на более отдаленные экспортные рынки в таких регионах, как Латинская Америка", - заявили в ЕБРР.
Напомним:
О том, что ведущий украинский производитель питания для кошек и собак "Кормотех" построит завод в Литве, стало известно в сентябре 2018 года.
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