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ЕБРР предоставит украинской компании 10 миллионов евро кредита на строительство завода в ЕС

Четверг, 19 декабря 2019, 11:48
 

Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление украинскому производителю кормов для домашних животных "Кормотех" (Львовская область) кредита на 10 миллионов евро на строительство нового завода в Литве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз ЕБРР.

Отмечается, что это финансирование является частью более широкой инвестиционной программы, включающей в себя строительство нового завода в Литве и расширение деятельности группы в Украине.

"Целью данной программы расширения является удовлетворение растущего внутреннего спроса, а также географическая диверсификация продаж со стратегической целью стать одной из ведущих компаний по производству кормов для домашних животных в мире.

Строительством завода в Литве "Кормотех" создаст новую базу на общем рынке ЕС и обеспечит себе лучший доступ в страны ЕС, а также на более отдаленные экспортные рынки в таких регионах, как Латинская Америка", - заявили в ЕБРР.

Напомним:

О том, что ведущий украинский производитель питания для кошек и собак "Кормотех" построит завод в Литве, стало известно в сентябре 2018 года.

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ЕБРР Львов

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