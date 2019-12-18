Милованов: Уважаю мнение украинцев, которые против продажи земли иностранцам

Министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что уважает мнение украинцев, выступающих против продажи земли иностранцам.

Об этом он сказал во время лекции НВ Мир в 2020 во вторник.

"Я принимаю с уважением желание общества, большей его части - не продавать землю иностранцам", - сказал министр.

По его словам, экономическая необходимость земельной реформы заключается в том, чтобы привести в украинский агросектор дешевые и длинные деньги.

Он добавил, что эти деньги необходимы, чтобы повысить добавленную стоимость с гектара земли.

Милованов подчеркнул, что на сегодня добавленная стоимость с гектара земли - в два раза ниже, чем в Польше.

"Нужна переработка, нужна инфраструктура, нужны другие инвестиции. В том числе и в профессионализацию работников, чтобы мы производили большую добавленную стоимость на гектар земли", - сказал министр.

Он считает, что необходимость в инвестициях приведет украинских фермеров к тому, что они изменят свое мнение и будут выступать за открытие рынка земли для иностранцев.

"Я уверен, что те же фермеры, которые боятся конкуренции от иностранных агрохолдингов, будут требовать, чтобы предоставили доступ иностранцам. Для того, чтобы они могли создать совместные предприятия или дать в залог часть активов", - добавил Милованов.

Напомнирм:

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.