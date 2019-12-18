Запасы газа в подземных хранилищах на 1 января позволят пройти зиму без импорта — Макогон
Объем газа в подземных хранилищах Украины до начала 2020 года составит около 19 млрд кубометров.
Об этом заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает "Интерфакс-Украина".
"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без всякого импорта, только на собственных ресурсах", - подчеркнул он.
По его словам, новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита.
"Кроме накопления больших запасов, для этого была проведена большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части", - сказал Макогон.
Напомним:
Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января является очень маленькой.
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