Бизнес призвал Зеленского урегулировать ситуацию вокруг Нацбанка

Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей и Американская торговая палата в Украине призвали президента Владимира Зеленского урегулировать ситуацию вокруг Национального банка и его правления.

Об этом говорится в совместном прессрелизе организаций.

"Давление на представителей правления НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, работающих в Украине, поскольку ставят под сомнение безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине.

Бизнес-сообщество призывает президента как гаранта Конституции защищать конституционные права граждан и все же помочь в урегулировании этой ситуации", - подчеркнули ассоциации.

Они намерены поддерживать усилия Нацбанка в реформировании финсектора и внимательно наблюдать за развитием событий в этой сфере.

Напомним:

В начале декабря первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей".

Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны Коломойского.

Национальный банк предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, которые проходят под зданием учреждения не спонтанные, а проплаченные.

Первый заместитель главы правления Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что получила смс с угрозами.

Экономическая правда