УЗ на зимние праздники назначила дополнительный поезд Интерсити+
Укрзализныця для обеспечения перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ Киев - Львов - Киев.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что поезд будет отправляться из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, из Киева - 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.
"Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47 с остановкой на станции Коростень (01:47-01:48).
В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути он остановится на станции Коростень в 03:56-03:57 ", - говорится в сообщении.
Напомним:
По состоянию на 17 декабря УЗ назначила 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua