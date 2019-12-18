УЗ на зимние праздники назначила дополнительный поезд Интерсити+

Укрзализныця для обеспечения перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ Киев - Львов - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, из Киева - 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.

"Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47 с остановкой на станции Коростень (01:47-01:48).

В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути он остановится на станции Коростень в 03:56-03:57 ", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на 17 декабря УЗ назначила 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Экономическая правда