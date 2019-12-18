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Госипотека перейдет в подчинение Минфина

Среда, 18 декабря 2019, 14:29

Кабинет министров 18 декабря принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерству финансов - это будет способствовать проведению Минфином единой, государственной политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кроме этого, Кабмин принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям Государственного ипотечного учреждения.

Постановлением, в частности, утверждаются условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам.

В Минфине добавили, что принятие постановления "создает предпосылки для увеличения доступонсти строительства нового жилья для граждан Украины".

Экономическая правда

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ипотека Минфин

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