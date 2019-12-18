Как выглядят цифровые водительские права в Украине

ain.ua

Министерство цифровой трансформации объявило о наборе участников для тестирования бета-версии приложения ДіЯ, первые скриншоты c функцией электронных водительских прав уже появились.

Издание ain.ua протестировали приложение.

Для того, что бы поучаствовать в бета-тесте, нужно было подать заявку на сайте проекта, при этом иметь водительские права и техпаспорт машины. Сейчас прием заявок уже закрыт.

По данным "ПриватБанка" (с помощью его приложения и сервиса monobank можно авторизоваться в приложении), на тест зарегистрировалось 58 000 пользователей.

ain.ua

На этапе бета-теста в приложение можно добавить свои водительские права и техпаспорт. Эти онлайн-документы — полноценный аналог пластиковых прав и бумажных документов.

В приложении можно посмотреть, какие виды цифровых документов доступны на данный момент.

ain.ua

Планируется, что со временем в этом приложении и на таком же сайте можно будет получать государственные услуги, здесь же будут находиться онлайн-аналоги документов гражданина.



Напомним:



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