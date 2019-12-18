В НБУ заявили, что разница в зарплатах в Украине и Польше значительно уменьшилась

В Национальном банке заявляют, что в течение последних двух лет реальные доходы украинском (в денежном эквиваленте) выросли на 60%, а разница в зарплатах в сравнение с Польшей уменьшилась.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий в интервью "Сегодня".

"Номинальные доходы украинский в гривне растут в последнее время примерно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепления гривны, за два года увеличение доходов населения составило около 60%", - сообщил Чурий.

Он отметил, что такой рост доходов украинский привело к замедлению темпов трудовой миграции из Украины, ведь стимулов для выезда за границу стало меньше.

"Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это примерно 1 до 2,5.

То есть разница значительно уменьшилась ", - добавил Чурий.

Напомним, 17 декабря министр экономики Тимофей Милованов заявил, что цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата