Оформить ненаследуемое земельное наследствие можно будет до 2024 года

Срок оформления права на ненаследуемое земельное наследство или нераспределенные земельные паи всплывает 1 января 2024, но это можно сделать и сейчас в случае фиксирования общиной такого факта.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время прес-марафона передает Укринформ.

"Переходный период (на оформление права на земельное наследство или невостребованные земельные паи - ред.) до 1 января 2024 остается неизменным, но это максимальный срок. Сейчас есть возможность, в том числе там, где уже есть факт, зафиксированный общиной, оформить раньше.

Но в действующих правопреемников есть время до 2024 года для того, чтобы оформить свои права на нераспределенный пай или ненаследуемое наследие", - сказал Высоцкий.

Он также сообщил, что будет упрощена передача пая по наследству при жизни пайщика.

"У нас запланирована земельный дерегуляция, и там это будет значительно упрощено", - сказал чиновник.

Напомним:



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