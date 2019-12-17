В ноябре импорт электроэнергии впервые обогнал экспорт

В ноябре 2019 суммарный импорт электроэнергии составил 661 тыс. МВт∙ч и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта (629 тыс. МВт∙ч).

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Так в "остров Бурштынской ТЭС" импортировано 370,6 тыс. МВт∙ч, а в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины - 290,4 тыс. МВт∙ч.

При этом почти вдвое вырос объем импорта из Венгрии, а также на 8% - из Словакии и на 4% - из России.

При этом для обеспечения баланса и операционной безопасности энергосистемы в ноябре плановый импорт электроэнергии в Украине ограничивался:

- из Беларуси - на 46% (с 294,7 тыс. МВт∙ч до 157,8 тыс. МВт∙ч),

- из России - на 34% (с 201,5 тыс. МВт∙ч до 132,6 тыс. МВт∙ч)

- на "остров Бурштынской ТЭС" - на 1% (с 374,9 до 370,6 тыс. МВт∙ч).

По сравнению с октябрем 2019 в ноябре импортные поставки выросли на 10% (с 601 до 661 тыс. МВт∙ч), а по сравнению с июлем - в 2,4 раза (с 274,6 до 661 тыс. МВт∙ч).

Суммарный экспорт электроэнергии в ноябре составил 629 тыс. МВт∙ч:

- с "острова Бурштынской ТЭС" в европейские страны - 483,7 тыс. МВт∙ч;

- с ОЭС Украины в Польшу и Молдову - 145,2 тыс. МВт∙ч.

При этом рост экспорта более чем на 30% наблюдается в направлении Румынии.

Напомним:



10 декабря глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук заявил, что компания на фоне сохранения низкого спроса на электрическую энергию в объединенной энергетической системе максимально ограничивает возможности для импорта ресурса,