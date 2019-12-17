В ноябре рынок легковых авто в ЕС вырос на 5%
В ноябре 2019 года рынок легковых авто в ЕС вырос на 4,9% и составил 1,1 миллион единиц.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Ассоциацию европейских производителей автомобилей.
Отмечается, что за исключением Великобритании (-1,3%), все основные европейские рынки продемонстрировали рост в прошлом месяце: Германия -
+9,7%, Испания - +2,3%, Италия - +2,2%, Франция - +0,7%.
Первое место среди стран по по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия - 299 127 авто.
На втором месте Франция, где в ноябре было зарегистрировано 172 731 авто. Замыкает тройку лидеров Великобритания, где было реализовано 156 621 новых легковых автомобилей.
За ноябрь на рынках ЕС больше всего реализовала VW Group - 301 524 авто, при этом рост составил 13,4% по сравнению с ноябрем 2018 года.
На втором месте PSA Group с результатом 171 932 проданных автомобилей, что на 7,2% меньше показателя годичной давности.
Третий результат у Renault Group - 119 998 шт. (рост 4,3%).
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