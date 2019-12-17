Зеленский хочет, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.

Об этом сообщает интернет-представительство президента.

"Мы с господином президентом договорились, что уже в январе делегация от Азербайджана приедет к нам в Украину, в Киев", - отметил Владимир Зеленский во время выступления на украинском-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, делегация должна отработать шаги, направленные на активизацию сотрудничества между странами.

"Это кейсы и в энергетике, и в образовании, и большая приватизация, о которой я рассказал, которую мы готовим в Украине. Это 500 предприятий, где мы хотим видеть чистый бизнес, чистую инвестицию", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что рад недавний появлении на украинском рынке азербайджанского мобильного оператора Bakcell.

"Наша задача как государства сегодня - защищать каждого инвестора, - подчеркнул президент. - Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину".

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность инвестиций в украинский туризм, в частности в Херсонской области.

"В Украине есть много волшебных, привлекательных для туризма мест, которым просто не хватает качественной инфраструктуры", - добавил он.

Владимир Зеленский отметил, что впервые встречается с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, но уже доволен началом диалога.

"А дальше должны быть реальные шаги. Когда люди что-то обещают и потом это делают - появляется взаимное доверие", - констатировал Зеленский.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский и президент Азербайджана Исхам Алиев договорились активизировать сотрудничество стран в международных авиационных, автомобильных и транспортных перевозках.

Экономическая правда