Фонд гарантирования продал активы банков на 68 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе продал активы 11 банков, которые находятся в ликвидации и управлении Фонда, на 67,85 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что на сумму 28,2 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, а на сумму 36,63 млн - по реализации основных средств банков.

"Кроме того, 0,07 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 1,65 млн грн - от продажи монет и банковских металлов, 1,30 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками", - говорится в сообщении.

В частности в течение прошедшей недели реализовали:

- активы ПАО "КБ "Надра" на сумму 23,94 млн грн;

- активы АО "КБ "Экспобанк" на сумму 16,00 млн грн;

- активы ПУАО "ФИДОБАНК" на сумму 9,40 млн грн;

- активы ПАО "КБ" Хрещатик "на сумму 5,91 млн грн;

- активы ПАО "Диамантбанк" на сумму 5,86 млн грн;

- активы АО "Дельта Банк" на сумму 2,14 млн грн;

- активы АО "Банк "Финансы и Кредит" на сумму 1,89 млн грн;

- активы ПАО "Банк "Киевская Русь" на сумму 1,30 млн грн;

- активы АО "Родовид Банк" на сумму 0,75 млн грн;

- активы ПАО "БАНК "ЮНИСОН" на сумму 0,54 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели состоялась продажа активов ПАО "КБ "Финансовая Инициатива".

Экономическая правда