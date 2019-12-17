Более 75% водителей игнорируют ремни безопасности — исследование
Более 75% водителей в Украине не пользуются ремнями безопасности, при этом только 24% их используют.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром демократии и верховенства права (CEDEM).
"Мы недавно представили всеукраинское исследование, которое показало, что более 75% водителей игнорируют ремни безопасности. 24% водителей используют, это средний показатель", - отметила заместитель директора Центра Олеся Холопик.
Она отметила, что штраф за непристегнутых ремни безопасности составляет 51 грн. В прошлом году ремнями безопасности пользовались 23% водителей и пассажиров, в 2017 - 15%.
Исследование проводилось в третий раз, специалисты использовали метод наблюдения.
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Экономическая правда
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