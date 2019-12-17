НБУ: Банки слишком "легкомысленно" выдают кредиты украинцам

В Нацбанке заявили, что украинские банки недостаточно консервативно оценивают риски выдачи потребительских кредитов украинцам - это несет риски для финансовой стабильности финансового сектора.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.

"По мнению НБУ, банки недостаточно консервативно оценивают риски по необеспеченным потребительским кредитам. Оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже по текущему состоянию экономики являются заниженными", - говорится в отчете.

В НБУ отмечают, что отдельные банки ужесточают выдачу необеспеченных кредитов (то есть кредитов, по которым нет залога) для того, чтобы "агрессивно увеличить свою долю на рынке".

Для борьбы с этой проблемой на банковском рынке НБУ планирует повысить норматив риска для потребительских кредитов с 2021 года - такие кредиты банки должны будут считать более рискованными и делать больше резервов при их выдаче.

Напомним:

Общая потребность 11 банков в капитале по базовому стресс-тесту составляет 35,3 миллиардов гривен, из них в двух госбанков - Ощадбанка и Укрэксимбанка - 23,3 миллиардов гривен.

Экономическая правда